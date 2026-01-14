Atelier enfant – Instruments de musique L’Atelier de la Ressourcerie Créative Paris
Atelier enfant – Instruments de musique L’Atelier de la Ressourcerie Créative Paris mercredi 25 février 2026.
Venez créer votre propre instrument de musique !
Dans cet atelier, vous apprendrez à combiner créativité et musique afin de créer des instruments uniques à partir de matériaux de seconde main.
– niveau débutant – matériels fournis –
INFOS PRATIQUES
De 6 à 14 ans
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte
Les adultes doivent également s’inscrire (gratuit)
LIEU
L’Atelier de La Ressourcerie Créative, 95 avenue du Général Leclerc, 75014 Paris
HORAIRES
Mercredi 25 février • 14h30 – 17h00
Participez à nos ateliers enfants/parents durant les Vacances Créatives !
Le mercredi 25 février 2026
de 14h30 à 17h00
payant
3 euros.
Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 14 ans.
L’Atelier de la Ressourcerie Créative 95, avenue du Général Leclerc 75014 Paris
+33619288709 contact@laressourceriecreative.com
