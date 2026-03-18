Atelier enfant Jeux au musée Place Bugnet Levier
Atelier enfant Jeux au musée Place Bugnet Levier mercredi 28 octobre 2026.
Atelier enfant Jeux au musée
Place Bugnet Musée relais du cheval de trait comtois et de la forêt Levier Doubs
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 14:30:00
fin : 2026-10-28 17:30:00
Date(s) :
2026-10-28
Organisé par le Musée relais du cheval de trait comtois et de la forêt.
Le musée se transforme le temps d’un après-midi en un terrain de jeux géant. Inscription par téléphone. .
Place Bugnet Musée relais du cheval de trait comtois et de la forêt Levier 25270 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 89 58 74 museeducheval@cca800.fr
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English :
L’événement Atelier enfant Jeux au musée Levier a été mis à jour le 2026-03-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS