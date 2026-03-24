Atelier enfant La Chocolaterie – Chocolaterie Lamy

5 rue de l’hôtel de ville Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07 2026-04-10 2026-04-14 2026-04-17 2026-04-23

Des ateliers chocolatés pour célébrer Pâques !

Pendant les vacances, offrez à vos enfants et ados une expérience gourmande et créative autour du chocolat, parfaite pour préparer les fêtes de Pâques .

Ateliers enfants La Chocolaterie

Réalise un sujet en chocolat ou une tablette personnalisée, découvre les secrets du chocolat Bean to Bar, profite d’un goûter gourmand et repars fièrement avec ta création chocolatée !

RDV directement en boutique pour réserver ou

Par mail lachocolaterie.lamy@gmail.com

Par téléphone 05.55.18.91.26 .

5 rue de l’hôtel de ville Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 91 26 contact@chocolaterie-lamy.com

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English : Atelier enfant La Chocolaterie – Chocolaterie Lamy

L’événement Atelier enfant La Chocolaterie – Chocolaterie Lamy Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-19 par Brive Tourisme