Atelier enfant La cuisine des images Musée de Valence Valence

Atelier enfant La cuisine des images

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05

fin : 2025-11-05

Date(s) :

2025-11-05

Dans le cadre de Hop Hop Hop ! Le musée en famille.

Fabriquer des images avec des légumes et des épices ? C’est ce que vous propose d’expérimenter cet atelier, qui vous fera découvrir une technique d’impression un peu détournée la sérigraphie.

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr

English :

As part of Hop Hop Hop! Family Museum.

Can you make pictures with vegetables and spices? That’s what this workshop is all about, as we introduce you to a printing technique with a twist: silkscreen printing.

German :

Im Rahmen von Hop Hop Hop! Das Museum mit der ganzen Familie.

Bilder aus Gemüse und Gewürzen herstellen? Das können Sie in diesem Workshop ausprobieren, in dem Sie eine etwas abgewandelte Drucktechnik kennenlernen: den Siebdruck.

Italiano :

Nell’ambito di Hop Hop Hop! Il museo della famiglia.

Realizzare immagini con verdure e spezie? È quello che potrete provare in questo laboratorio, che vi introdurrà a una tecnica di stampa un po’ diversa: la serigrafia.

Espanol :

¡En el marco de Hop Hop Hop! El museo de la familia.

¿Hacer dibujos con verduras y especias? Eso es lo que podrás probar en este taller, que te introducirá en una técnica de impresión algo diferente: la serigrafía.

