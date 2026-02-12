Atelier enfant La laisse de mer, un trésor déposé sur la plage Le Touquet-Paris-Plage

Atelier enfant La laisse de mer, un trésor déposé sur la plage

Guérite d'accueil du Centre Nautique de la Baie de Canche 1 avenue Jean Ruet Le Touquet-Paris-Plage

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

2026-04-15

Chaque jour, la mer dépose ses trésors sur la plage.

Connus, méconnus, étranges, insolites, ils constituent une source d’inspiration artistique inépuisable… et éphémère.

En famille, venez découvrir la laisse de mer et exprimer votre sensibilité d’artiste sur la plage.

Durée 1h30

10 enfants max de 6 à 10 ans accompagnés d’un adulte

Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO.

Guérite d'accueil du Centre Nautique de la Baie de Canche 1 avenue Jean Ruet Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 patrimoine@letouquet.com

English :

Every day, the sea deposits its treasures on the beach.

