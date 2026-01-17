Atelier enfant : L’art du vitrail, Office de tourisme de Pontivy Communauté, Péniche Duchesse Anne, 2 quai Niémen, 56300 PONTIVY, Pontivy

Atelier enfant : L’art du vitrail 17 février – 21 avril, certains mardis Office de tourisme de Pontivy Communauté, Péniche Duchesse Anne, 2 quai Niémen, 56300 PONTIVY Morbihan

Sur réservation (places limitées) | Tarifs : enfant 6€ (de 6 à 12 ans) | 1 accompagnant maximum par famille (gratuit).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-17T14:30:00+01:00 – 2026-02-17T15:45:00+01:00

Fin : 2026-04-21T14:30:00+02:00 – 2026-04-21T15:45:00+02:00

Véritable symbole du Moyen Âge, les vitraux font scintiller de mille couleurs les églises et les palais depuis plus de 1000 ans. Après une courte présentation de l’histoire et des techniques du vitrail, les enfants pourront confectionner un petit vitrail à emporter, à l’aide de ciseaux, de colle et de papier vitrail.

Office de tourisme de Pontivy Communauté, Péniche Duchesse Anne, 2 quai Niémen, 56300 PONTIVY

Office de tourisme de Pontivy Communauté