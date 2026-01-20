Atelier enfant L’art du vitrail Péniche Duchesse Anne Pontivy

Atelier enfant L’art du vitrail

Péniche Duchesse Anne 2 Quai Niemen Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 14:30:00

fin : 2026-04-21 15:45:00

Date(s) :

2026-02-17 2026-02-24 2026-04-14 2026-04-21

Véritable symbole du Moyen Âge, les vitraux font scintiller de mille couleurs les églises et les palais depuis plus de 1000 ans. Après une courte présentation de l’histoire et des techniques du vitrail, les enfants pourront confectionner un petit vitrail à emporter à l’aide de ciseaux, de colle et de papier vitrail.

Pour les 6-12 ans | Durée 1h15 | Sur réservation (places limitées) | 1 accompagnateur maximum par famille. .

+33 2 97 25 04 16

