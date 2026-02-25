Atelier enfant, l’art rupestre en relief Place Jeanne D’Arc Vic-sur-Seille
Place Jeanne D’Arc Musée Départemental Georges de La Tour Vic-sur-Seille Moselle
Tarif : 4 EUR
Tarif enfant
Dimanche 2026-03-08 08:30:00
2026-03-08 11:30:00
2026-03-08
L’art rupestre en relief. Le temps d’une animation met toi dans la peau d’un homme préhistorique et réalise une fresque rupestre.
Sur réservation.
Réservé aux enfants de 8 à 12 ans. Enfants
Place Jeanne D’Arc Musée Départemental Georges de La Tour Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 78 05 30 mgdlt@moselle.fr
English :
Rock art in relief. Put yourself in the shoes of a prehistoric man and create a rock fresco.
Book in advance.
For children aged 8 to 12.
