Atelier enfant Les décorations de fête Martainville-Épreville

Atelier enfant Les décorations de fête Martainville-Épreville mercredi 3 décembre 2025.

Atelier enfant Les décorations de fête

429 route du château Martainville-Épreville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 14:30:00

fin : 2025-12-03 16:00:00

Date(s) :

2025-12-03

Viens préparer la période des fêtes en fabriquant une décoration hivernale.

Atelier encadré par un médiateur culturel du Département, sur réservation.

Atelier pour les enfants de 3 à 6 ans le matin et pour les enfants de 6 à 12 ans l’après-midi. .

429 route du château Martainville-Épreville 76116 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 15 69 11 musees.departementaux@seinemaritime.fr

English : Atelier enfant Les décorations de fête

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier enfant Les décorations de fête Martainville-Épreville a été mis à jour le 2025-09-25 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin