Atelier enfant Les décorations de fête Martainville-Épreville

Atelier enfant Les décorations de fête
429 route du château Martainville-Épreville Seine-Maritime
Début : 2025-12-03 14:30:00
fin : 2025-12-03 16:00:00
2025-12-03
Viens préparer la période des fêtes en fabriquant une décoration hivernale.
Atelier encadré par un médiateur culturel du Département, sur réservation.
Atelier pour les enfants de 3 à 6 ans le matin et pour les enfants de 6 à 12 ans l’après-midi. .
429 route du château Martainville-Épreville 76116 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 15 69 11 musees.departementaux@seinemaritime.fr
