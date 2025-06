Atelier enfant LES INSECTES, UN PETIT MONDЕ CACHÉ ! . – Tourlaville Cherbourg-en-Cotentin 22 juillet 2025 14:00

Manche

Atelier enfant LES INSECTES, UN PETIT MONDЕ CACHÉ ! . Tourlaville 356 rue des Algues Cherbourg-en-Cotentin Manche

Début : 2025-07-22 14:00:00

fin : 2025-07-22 16:30:00

Date(s) :

2025-07-22

Découverte des insectes des prairies et des milieux humides de Collignon.

Tourlaville 356 rue des Algues

Cherbourg-en-Cotentin 50110 Manche Normandie +33 2 33 22 22 16 maison.littoral.50110@cherbourg.fr

English : Atelier enfant LES INSECTES, UN PETIT MONDЕ CACHÉ ! .

Discover the insects of Collignon’s meadows and wetlands.

German :

Entdeckung der Insekten auf den Wiesen und in den Feuchtgebieten von Collignon.

Italiano :

Scoprite gli insetti dei prati e delle zone umide di Collignon.

Espanol :

Descubra los insectos de los prados y humedales de Collignon.

