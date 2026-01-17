Atelier enfant : Les maisons à pans de bois, Office de tourisme de Pontivy Communauté, Péniche Duchesse Anne, 2 quai Niémen, 56300 PONTIVY, Pontivy

Atelier enfant : Les maisons à pans de bois 19 février – 23 avril, certains jeudis Office de tourisme de Pontivy Communauté, Péniche Duchesse Anne, 2 quai Niémen, 56300 PONTIVY Morbihan

Sur réservation (places limitées) | Tarif : enfant 6€ (de 6 à 12 ans) | 1 accompagnant maximum par famille (gratuit)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-19T14:30:00+01:00 – 2026-02-19T15:45:00+01:00

Fin : 2026-04-23T14:30:00+02:00 – 2026-04-23T15:45:00+02:00

Les maisons à pans de bois bordent les anciennes ruelles étroites de nombreuses villes dont Pontivy. Après avoir appris quelques pans d’histoire sur ces bâtisses, les enfants pourront construire leur maison à pan de bois à l’aide de ciseaux, de colle, de papier et de carton.

Office de tourisme de Pontivy Communauté, Péniche Duchesse Anne, 2 quai Niémen, 56300 PONTIVY 2 quai Niémen, 56300 PONTIVY Pontivy 56300 Morbihan Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 97 25 04 10 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@pontivycommunaute.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.tourisme-pontivycommunaute.com/billetterie/ »}]

Office de tourisme de Pontivy Communauté