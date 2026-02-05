Atelier enfant Les naïades de l’Hôtel des Bains VAH Hôtel de ville Fontenay-le-Comte
Hôtel de ville 9 Rue Georges Clémenceau Fontenay-le-Comte Vendée
Début : 2026-04-21 10:30:00
fin : 2026-04-21 12:00:00
2026-04-21
Organisé par la ville d’Art et d’Histoire
Viens observer les naïades, ces petites fées de l’eau qui dansent sur la façade de l’Hôtel des Bains. En les observant, tu voyageras à travers le temps pour imaginer leur univers secret rivières enchantées, lumières scintillantes et vagues dorées… Après cette aventure, tu réaliseras un décor féérique en scrapbooking.
Atelier à destination des enfants de 4 à 7 ans et de leur famille. Le tarif est de 5€ par enfant.
Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme Vendée Grand Sud, Place de Verdun, tourisme@vendeegrandsud.fr
02 51 69 44 99 .
