Atelier enfant Les p’tits calligraphes 3-6 ans Ecole de Pia Prémilhat

Atelier enfant Les p’tits calligraphes 3-6 ans
Ecole de Pia 21 rue de la peille Prémilhat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 10:00:00
fin : 2026-02-20 10:45:00
Date(s) :
2026-02-20
En chemin vers l’écriture.
Activités sensorielles et ludiques sous forme d’ateliers Montessori accompagnées d’une éducatrice Montessori graphothérapeute motricité fine et agilité des doigts, coordination yeux/mains, tracés ludiques et formes…
.
Ecole de Pia 21 rue de la peille Prémilhat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 08 81 96 traitsetpotentiel@gmail.com
English :
On the road to writing.
Sensory and playful activities in the form of Montessori workshops accompanied by a Montessori educator and graphotherapist: fine motor skills and finger agility, eye/hand coordination, playful tracing and shapes…
