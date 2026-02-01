Atelier enfant Les p’tits calligraphes 3-6 ans Ecole de Pia Prémilhat

Atelier enfant Les p’tits calligraphes 3-6 ans

Ecole de Pia 21 rue de la peille Prémilhat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 10:00:00

fin : 2026-02-20 10:45:00

Date(s) :

2026-02-20

En chemin vers l’écriture.

Activités sensorielles et ludiques sous forme d’ateliers Montessori accompagnées d’une éducatrice Montessori graphothérapeute motricité fine et agilité des doigts, coordination yeux/mains, tracés ludiques et formes…

.

Ecole de Pia 21 rue de la peille Prémilhat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 08 81 96 traitsetpotentiel@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the road to writing.

Sensory and playful activities in the form of Montessori workshops accompanied by a Montessori educator and graphotherapist: fine motor skills and finger agility, eye/hand coordination, playful tracing and shapes…

L’événement Atelier enfant Les p’tits calligraphes 3-6 ans Prémilhat a été mis à jour le 2026-01-30 par Montluçon Tourisme