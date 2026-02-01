Atelier enfant Les p’tits calligraphes 6-10 ans Ecole de Pia Prémilhat

Atelier enfant Les p’tits calligraphes 6-10 ans

Ecole de Pia 21 rue de la peille Prémilhat Allier

Début : 2026-02-20 14:00:00

fin : 2026-02-20 15:00:00

2026-02-20

Harmonie du geste.

Activités sensorielles et ludiques sous forme d’ateliers Montessori accompagnées d’une éducatrice Montessori graphothérapeute travail autour de la tenue du crayon, de la posture et de la forme des lettres, prendre plaisir à écrire.

Ecole de Pia 21 rue de la peille Prémilhat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 08 81 96 traitsetpotentiel@gmail.com

English :

Harmony of gesture.

Sensory and playful activities in the form of Montessori workshops accompanied by a Montessori educator and graphotherapist: work on holding the pencil, posture and the shape of letters, enjoy writing.

