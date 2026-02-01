Atelier enfant Les p’tits philosophes 4-6 ans Ecole de Pia Prémilhat
Atelier enfant Les p’tits philosophes 4-6 ans Ecole de Pia Prémilhat mercredi 18 février 2026.
Atelier enfant Les p’tits philosophes 4-6 ans
Ecole de Pia 21 rue de la peille Prémilhat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 10:00:00
fin : 2026-02-18 10:45:00
Date(s) :
2026-02-18
Un espace bienveillant et sécurisa,t pour réfléchir par soi-même, écouter les autres, développer l’empathie, exprimer ses idées et émotions, renforcer la confiance en soi.
Accompagné d’une éducatrice Montessori graphothérapeute.
Ecole de Pia 21 rue de la peille Prémilhat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 08 81 96 traitsetpotentiel@gmail.com
English :
A safe, caring space for: thinking for oneself, listening to others, developing empathy, expressing ideas and emotions, building self-confidence.
Accompanied by a Montessori educator and graphotherapist.
L’événement Atelier enfant Les p’tits philosophes 4-6 ans Prémilhat a été mis à jour le 2026-01-30 par Montluçon Tourisme