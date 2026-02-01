Atelier enfant Les p’tits philosophes 4-6 ans Ecole de Pia Prémilhat

Atelier enfant Les p’tits philosophes 4-6 ans

Ecole de Pia 21 rue de la peille Prémilhat Allier

Début : 2026-02-18 10:00:00

fin : 2026-02-18 10:45:00

2026-02-18

Un espace bienveillant et sécurisa,t pour réfléchir par soi-même, écouter les autres, développer l’empathie, exprimer ses idées et émotions, renforcer la confiance en soi.

Accompagné d’une éducatrice Montessori graphothérapeute.

Ecole de Pia 21 rue de la peille Prémilhat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 08 81 96 traitsetpotentiel@gmail.com

English :

A safe, caring space for: thinking for oneself, listening to others, developing empathy, expressing ideas and emotions, building self-confidence.

Accompanied by a Montessori educator and graphotherapist.

