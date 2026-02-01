Atelier enfant Les P’tits Vacanciers Œil de Dieu (Ojo de Dios)

5 Place de Beauce Orgères-en-Beauce Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 15:00:00

fin : 2026-02-19 17:00:00

Date(s) :

2026-02-19

Un atelier créatif pour réaliser un Œil de Dieu (Ojo de Dios) et repartir avec une création colorée.

Pendant les vacances d’hiver, nous proposons aux enfants (dès 8 ans) un atelier créatif autour de l’Œil de Dieu, aussi appelé Ojo de Dios. Cette création colorée, issue d’une tradition d’Amérique centrale, se compose d’un motif réalisé en croisant et en tendant des fils. L’occasion de jouer avec les couleurs et de repartir avec une décoration à accrocher chez soi ou à offrir. Un goûter est inclus. Réservation obligatoire, places limitées. 5 .

5 Place de Beauce Orgères-en-Beauce 28140 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 99 75 58 info@tourismecoeurdebeauce.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A creative workshop to make an Ojo de Dios (Eye of God) and leave with a colorful creation.

L’événement Atelier enfant Les P’tits Vacanciers Œil de Dieu (Ojo de Dios) Orgères-en-Beauce a été mis à jour le 2026-01-11 par OT COEUR DE BEAUCE