Atelier enfant Les secrets gravés dans la pierre ! VAH Hôtel de ville Fontenay-le-Comte

Atelier enfant Les secrets gravés dans la pierre ! VAH

Hôtel de ville 9 Rue Georges Clémenceau Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 10:30:00

fin : 2026-04-16 12:00:00

Date(s) :

2026-04-16

Organisé par la ville d’Art et d’Histoire

Deviens un véritable explorateur et découvre les détails sculptés sur les murs, les inscriptions mystérieuses sur les portes et les lettres anciennes gravées sur les monuments… la ville regorge de messages secrets à déchiffrer ! Ensuite, initie toi à l’art de la gravure et de l’imprimerie en créant ton propre motif grave le sur du linoléum avec une gouge, puis imprime le sur une feuille, à la manière des illustrations qui ornaient les premiers livres imprimés.

Atelier à destination des 8-12 ans et de leur famille. Le tarif est de 5€ par enfant.

Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme Vendée Grand Sud, Place de Verdun, tourisme@vendeegrandsud.fr

02 51 69 44 99 .

English :

Organized by the City of Art and History

