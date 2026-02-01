Atelier enfant Livre en scène Médiathèque Fontbarlettes Valence
Atelier enfant Livre en scène Médiathèque Fontbarlettes Valence mercredi 25 février 2026.
Atelier enfant Livre en scène
Médiathèque Fontbarlettes 1 Place Saint-Saëns Valence Drôme
Début : 2026-02-25 10:30:00
2026-02-25
Donnez vie à des récits en trois dimensions avec les livres-objets tunnel, pop-up,
accordéon…
À partir d’une banque de formes prédécoupées, composez vos images et orchestrez vos pages avec de petites scènes qui se déploient sous vos doigts.
Médiathèque Fontbarlettes 1 Place Saint-Saëns Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 57 86 mediatheque.fontbarlettes@valenceromansagglo.fr
English :
Bring three-dimensional stories to life with object books: tunnel, pop-up,
accordion?
From a bank of pre-cut shapes, compose your own images and orchestrate your pages with little scenes that unfold under your fingers.
