Atelier enfant Livre en scène Médiathèque Fontbarlettes Valence

Atelier enfant Livre en scène

Médiathèque Fontbarlettes 1 Place Saint-Saëns Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 10:30:00

fin : 2026-02-25 10:30:00

Date(s) :

2026-02-25

Donnez vie à des récits en trois dimensions avec les livres-objets tunnel, pop-up,

accordéon…

À partir d’une banque de formes prédécoupées, composez vos images et orchestrez vos pages avec de petites scènes qui se déploient sous vos doigts.

.

Médiathèque Fontbarlettes 1 Place Saint-Saëns Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 57 86 mediatheque.fontbarlettes@valenceromansagglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Bring three-dimensional stories to life with object books: tunnel, pop-up,

accordion?

From a bank of pre-cut shapes, compose your own images and orchestrate your pages with little scenes that unfold under your fingers.

L’événement Atelier enfant Livre en scène Valence a été mis à jour le 2026-02-03 par Valence Romans Tourisme