Atelier enfant Memory Jeanne d’Arc Domrémy-la-Pucelle

Atelier enfant Memory Jeanne d’Arc

2 rue de la Basilique Domrémy-la-Pucelle Vosges

Début : Mercredi Mercredi 2026-04-15 14:30:00

fin : 2026-04-15 16:00:00

Atelier pour les enfants de 5 à 7 ans.

Jeu de memory petits souvenirs, grandes découvertes !

Les enfants laisseront parler leur imagination en fabriquant un jeu de memory original, inspiré de l’univers de Jeanne d’Arc et du patrimoine local.

Places limitées jusqu’à 8 enfants maximum

Réservations obligatoires auprès du site de la maison natale de Jeanne d’Arc ou sur la boutique en ligne de l’Office de Tourisme.Enfants

2 rue de la Basilique Domrémy-la-Pucelle 88630 Vosges Grand Est +33 3 29 06 95 86 maisonjeannedarc@vosges.fr

English :

Workshop for children aged 5 to 7.

Memory game: small memories, big discoveries!

Children will let their imaginations run wild as they create an original memory game inspired by Joan of Arc and local heritage.

Places limited: up to 8 children maximum

Reservations required on the Joan of Arc birthplace website or on the Tourist Office online store.

