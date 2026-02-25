Atelier enfant Memory Jeanne d’Arc Domrémy-la-Pucelle
Atelier enfant Memory Jeanne d’Arc Domrémy-la-Pucelle mercredi 15 avril 2026.
Atelier enfant Memory Jeanne d’Arc
2 rue de la Basilique Domrémy-la-Pucelle Vosges
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-04-15 14:30:00
fin : 2026-04-15 16:00:00
Date(s) :
2026-04-15
Atelier pour les enfants de 5 à 7 ans.
Jeu de memory petits souvenirs, grandes découvertes !
Les enfants laisseront parler leur imagination en fabriquant un jeu de memory original, inspiré de l’univers de Jeanne d’Arc et du patrimoine local.
Places limitées jusqu’à 8 enfants maximum
Réservations obligatoires auprès du site de la maison natale de Jeanne d’Arc ou sur la boutique en ligne de l’Office de Tourisme.Enfants
2 rue de la Basilique Domrémy-la-Pucelle 88630 Vosges Grand Est +33 3 29 06 95 86 maisonjeannedarc@vosges.fr
English :
Workshop for children aged 5 to 7.
Memory game: small memories, big discoveries!
Children will let their imaginations run wild as they create an original memory game inspired by Joan of Arc and local heritage.
Places limited: up to 8 children maximum
Reservations required on the Joan of Arc birthplace website or on the Tourist Office online store.
