Atelier enfant : Modélisation 3D – séance 1 EPN Pont-l’Évêque

Informations pratiques

Pont-l’Évêque

Atelier enfant : Modélisation 3D – séance 1

EPN 2 Place du Maréchal Foch Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 14:00:00

fin : 2026-10-14 15:00:00

Date(s) :

2026-10-14

Atelier enfant : Modélisation 3D – séance 1 – s’initier à la modélisation 3D avec Tinkercad

Atelier enfant : Modélisation 3D – séance 1 .

EPN 2 Place du Maréchal Foch Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 94 49 epn@pontleveque.fr

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English : Atelier enfant : Modélisation 3D – séance 1

Children’s workshop: 3D modelling – session 1 – an introduction to 3D modelling with Tinkercad

L’événement Atelier enfant : Modélisation 3D – séance 1 Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Terre d’Auge Tourisme