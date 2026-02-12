Atelier enfant Mon herbier de la forêt du Touquet Le Touquet-Paris-Plage
Intersection de l’allée des Pâquerettes et de l’allée des Coquelicots Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22
2026-04-22
Sais-tu quelles fleurs, quels arbres peuplent la station. Avec Isabelle, tu découvriras les espèces de plantes de la forêt. Grâce à l’herbier que tu réaliseras, tu n’oublieras jamais ton passage au cœur de la forêt du Touquet.
Durée 1h30
Jauge limitée
De 6 à 10 ans accompagné d’un adulte.
Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO.
Intersection de l'allée des Pâquerettes et de l'allée des Coquelicots Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 patrimoine@letouquet.com
English :
