Atelier enfant Mosaïque cuir Place Bugnet Levier

Atelier enfant Mosaïque cuir Place Bugnet Levier mercredi 22 avril 2026.

Atelier enfant Mosaïque cuir

Place Bugnet Musée relais du cheval de trait comtois et de la forêt Levier Doubs

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:30:00
fin : 2026-04-22 17:30:00

Date(s) :
2026-04-22

Organisé par le Musée relais du cheval de trait comtois et de la forêt.
Une expérience manuelle unique permettant la création de beaux objets en valorisant, recyclant le cuir. A partir de 6 ans. Inscription par téléphone.   .

Place Bugnet Musée relais du cheval de trait comtois et de la forêt Levier 25270 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 89 58 74  museeducheval@cca800.fr

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English :

L’événement Atelier enfant Mosaïque cuir Levier a été mis à jour le 2026-03-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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