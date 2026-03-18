Atelier enfant Mosaïque de bois Place Bugnet Levier

Atelier enfant Mosaïque de bois Place Bugnet Levier mardi 18 août 2026.

Atelier enfant Mosaïque de bois

Place Bugnet Musée relais du cheval de trait comtois et de la forêt Levier Doubs

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 14:30:00
fin : 2026-08-18 17:30:00

Date(s) :
2026-08-18

Organisé par le Musée relais du cheval de trait comtois et de la forêt.
Une expérience manuelle unique permettant la création de beaux objets. Inscription par téléphone.   .

Place Bugnet Musée relais du cheval de trait comtois et de la forêt Levier 25270 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 89 58 74  museeducheval@cca800.fr

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English :

L’événement Atelier enfant Mosaïque de bois Levier a été mis à jour le 2026-03-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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