Atelier enfant Mosaïque Musée de Valence Valence

Atelier enfant Mosaïque
Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Début : 2025-11-23
fin : 2025-11-23
2025-11-23
Dans le cadre de Hop Hop Hop ! Le musée en famille.
Petits et grands apprennent à manier les tesselles pour réaliser, comme à l’époque antique, une véritable mosaïque.
Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr
English :
As part of Hop Hop Hop! Le musée en famille.
Young and old learn how to handle tesserae to create a real mosaic, just like in ancient times.
German :
Im Rahmen von Hop Hop Hop! Das Museum in der Familie.
Groß und Klein lernen, wie man mit Mosaiksteinen umgeht, um wie in der Antike ein echtes Mosaik zu gestalten.
Italiano :
Nell’ambito di Hop Hop Hop! Il museo in famiglia.
Grandi e piccini potranno imparare a maneggiare le tessere per creare un vero mosaico, proprio come nell’antichità.
Espanol :
¡En el marco de Hop Hop Hop! El museo en familia.
Grandes y pequeños podrán aprender a manipular las teselas para crear un auténtico mosaico, como en la antigüedad.
