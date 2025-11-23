Atelier enfant Mosaïque Musée de Valence Valence

Atelier enfant Mosaïque

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

2025-11-23

Dans le cadre de Hop Hop Hop ! Le musée en famille.



Petits et grands apprennent à manier les tesselles pour réaliser, comme à l’époque antique, une véritable mosaïque.

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr

English :

As part of Hop Hop Hop! Le musée en famille.



Young and old learn how to handle tesserae to create a real mosaic, just like in ancient times.

German :

Im Rahmen von Hop Hop Hop! Das Museum in der Familie.



Groß und Klein lernen, wie man mit Mosaiksteinen umgeht, um wie in der Antike ein echtes Mosaik zu gestalten.

Italiano :

Nell’ambito di Hop Hop Hop! Il museo in famiglia.



Grandi e piccini potranno imparare a maneggiare le tessere per creare un vero mosaico, proprio come nell’antichità.

Espanol :

¡En el marco de Hop Hop Hop! El museo en familia.



Grandes y pequeños podrán aprender a manipular las teselas para crear un auténtico mosaico, como en la antigüedad.

