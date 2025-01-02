Atelier enfant « motifs Art déco » Musée de Valence Valence
Atelier enfant « motifs Art déco » Musée de Valence Valence jeudi 2 janvier 2025.
Atelier enfant « motifs Art déco »
Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Enfant hors Valence
Début : 2025-01-02 14:30:00
fin : 2025-10-30 16:30:00
2025-01-02 2025-10-29 2025-10-30 2025-12-31
Partez à la découverte des motifs graphiques Art déco pour une réalisation de carreaux de faïence…
Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr
English :
Discover Art Deco graphic motifs for an earthenware tile design?
German :
Entdecken Sie die grafischen Muster des Art déco für Ihre Fliesenarbeiten..
Italiano :
Scoprite i motivi grafici Art Déco per le vostre piastrelle?
Espanol :
¿Descubre los motivos gráficos Art Déco para sus azulejos?
