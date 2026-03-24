Atelier enfant Mousse au chocolat – Chocolaterie Lamy Brive-la-Gaillarde
Atelier enfant Mousse au chocolat – Chocolaterie Lamy Brive-la-Gaillarde samedi 18 avril 2026.
Atelier enfant Mousse au chocolat – Chocolaterie Lamy
5 rue de l’hôtel de ville Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Des ateliers chocolatés pour célébrer Pâques !
Pendant les vacances, offrez à vos enfants et ados une expérience gourmande et créative autour du chocolat, parfaite pour préparer les fêtes de Pâques .
Atelier ados Mousse au chocolat (32€)
• Initiation au concept Bean to Bar de la fève à la tablette
• Réalisation de 2 mousses au chocolat aux textures et saveurs gourmandes
• Dégustation de 3 origines de chocolat
• Repartez avec vos 2 pots de mousse faits maison
RDV directement en boutique pour réserver ou
Par mail lachocolaterie.lamy@gmail.com
Par téléphone 05.55.18.91.26 .
5 rue de l’hôtel de ville Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 91 26 contact@chocolaterie-lamy.com
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English : Atelier enfant Mousse au chocolat – Chocolaterie Lamy
L’événement Atelier enfant Mousse au chocolat – Chocolaterie Lamy Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-19 par Brive Tourisme