Atelier enfant Mousse au chocolat – Chocolaterie Lamy

5 rue de l’hôtel de ville Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Des ateliers chocolatés pour célébrer Pâques !

Pendant les vacances, offrez à vos enfants et ados une expérience gourmande et créative autour du chocolat, parfaite pour préparer les fêtes de Pâques .

Atelier ados Mousse au chocolat (32€)

• Initiation au concept Bean to Bar de la fève à la tablette

• Réalisation de 2 mousses au chocolat aux textures et saveurs gourmandes

• Dégustation de 3 origines de chocolat

• Repartez avec vos 2 pots de mousse faits maison

RDV directement en boutique pour réserver ou

Par mail lachocolaterie.lamy@gmail.com

Par téléphone 05.55.18.91.26 .

5 rue de l’hôtel de ville Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 91 26 contact@chocolaterie-lamy.com

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English : Atelier enfant Mousse au chocolat – Chocolaterie Lamy

L’événement Atelier enfant Mousse au chocolat – Chocolaterie Lamy Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-19 par Brive Tourisme