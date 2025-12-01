Atelier enfant Noël en boîte Musée de la Faïence et des Beaux Arts Nevers
Atelier enfant Noël en boîte Musée de la Faïence et des Beaux Arts Nevers lundi 22 décembre 2025.
Atelier enfant Noël en boîte
Musée de la Faïence et des Beaux Arts 16 Rue Saint-Genest Nevers Nièvre
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-22 14:30:00
fin : 2025-12-22 16:30:00
Date(s) :
2025-12-22
Noël en Boîte Atelier 6/12 ans qui est proposé par les médiatrices du musée de la Faïence et des Beaux-Arts de Nevers.
Le musée de la Faïence et des Beaux-Arts possède une riche collection de boites ornées. A l’intérieur, personnages, animaux en verre, mie de pain, paperolles… Tout un petit monde à découvrir avant de fabriquer nous aussi notre boite de Noël.
Rendez vous le lundi 22 décembre à 14h30 au Musée de la Faïence et des Beaux-Arts.
Tarif 5 €, sur inscription. Lieu de rendez-vous Musée de la Faïence de Nevers. .
Musée de la Faïence et des Beaux Arts 16 Rue Saint-Genest Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 44 60 museedelafaience@ville-nevers.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier enfant Noël en boîte
L’événement Atelier enfant Noël en boîte Nevers a été mis à jour le 2025-12-17 par OT Nevers