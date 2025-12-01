Atelier enfant Noël en boîte Musée de la Faïence et des Beaux Arts Nevers

Atelier enfant Noël en boîte

Musée de la Faïence et des Beaux Arts 16 Rue Saint-Genest Nevers Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 14:30:00

fin : 2025-12-22 16:30:00

Date(s) :

2025-12-22

Noël en Boîte Atelier 6/12 ans qui est proposé par les médiatrices du musée de la Faïence et des Beaux-Arts de Nevers.

Le musée de la Faïence et des Beaux-Arts possède une riche collection de boites ornées. A l’intérieur, personnages, animaux en verre, mie de pain, paperolles… Tout un petit monde à découvrir avant de fabriquer nous aussi notre boite de Noël.

Rendez vous le lundi 22 décembre à 14h30 au Musée de la Faïence et des Beaux-Arts.

Tarif 5 €, sur inscription. Lieu de rendez-vous Musée de la Faïence de Nevers. .

Musée de la Faïence et des Beaux Arts 16 Rue Saint-Genest Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 44 60 museedelafaience@ville-nevers.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier enfant Noël en boîte

L’événement Atelier enfant Noël en boîte Nevers a été mis à jour le 2025-12-17 par OT Nevers