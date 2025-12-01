Atelier enfant nourrissage des animaux à l’Éco-Domaine

Eco-Domaine la Fontaine, Pornic, Loire-Atlantique

Début : 2025-12-23 10:00:00

fin : 2025-12-24 11:30:00

Dates: 2025-12-23, 2025-12-24, 2025-12-30, 2025-12-31

Atelier proposé par l’Eco-Domaine la Fontaine un lieu entre terre et mer !



Accompagné de Tim, partez à la découverte des animaux de la ferme.

Partagez un moment privilégié avec les animaux … lapins, cochons, oies, poules, ânes, cochons d’inde. Prenez le temps de tous les découvrir et de les nourrir. .

Eco-Domaine la Fontaine Chemin des Noëlles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 07 07

English :

Workshop offered by Eco-Domaine la Fontaine, a place between land and sea!

