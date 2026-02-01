Atelier enfant nourrissage des animaux à l’Éco-Domaine Eco-Domaine la Fontaine Pornic

Atelier enfant nourrissage des animaux à l’Éco-Domaine

Eco-Domaine la Fontaine Chemin des Noëlles Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 10:00:00

fin : 2026-02-27 11:30:00

Date(s) :

2026-02-20 2026-02-25 2026-02-27 2026-03-06

Atelier proposé par l’Eco-Domaine la Fontaine un lieu entre terre et mer !



Accompagné de Tim, partez à la découverte des animaux de la ferme.

Au programme

Partagez un moment privilégié avec les animaux … lapins cochons oies, poules, ânes, cochons d’inde. Prenez le temps de tous les découvrir et de les nourrir.

Envie de petit-déjeuner sur place avant l’atelier ? Le petit déjeuner du Domaine et ses produits frais est ouvert à tous de 7h30 à 10h00. Pensez juste à réserver. .

Eco-Domaine la Fontaine Chemin des Noëlles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 07 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Workshop offered by Eco-Domaine la Fontaine, a place between land and sea!

L’événement Atelier enfant nourrissage des animaux à l’Éco-Domaine Pornic a été mis à jour le 2026-02-12 par I_OT Pornic