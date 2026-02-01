Atelier enfant nourrissage des animaux à l’Éco-Domaine Eco-Domaine la Fontaine Pornic
Atelier enfant nourrissage des animaux à l’Éco-Domaine Eco-Domaine la Fontaine Pornic vendredi 20 février 2026.
Atelier enfant nourrissage des animaux à l’Éco-Domaine
Eco-Domaine la Fontaine Chemin des Noëlles Pornic Loire-Atlantique
Tarif :
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 10:00:00
fin : 2026-02-27 11:30:00
Date(s) :
2026-02-20 2026-02-25 2026-02-27 2026-03-06
Atelier proposé par l’Eco-Domaine la Fontaine un lieu entre terre et mer !
Accompagné de Tim, partez à la découverte des animaux de la ferme.
Au programme
Partagez un moment privilégié avec les animaux … lapins cochons oies, poules, ânes, cochons d’inde. Prenez le temps de tous les découvrir et de les nourrir.
Envie de petit-déjeuner sur place avant l’atelier ? Le petit déjeuner du Domaine et ses produits frais est ouvert à tous de 7h30 à 10h00. Pensez juste à réserver. .
Eco-Domaine la Fontaine Chemin des Noëlles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 07 07
English :
Workshop offered by Eco-Domaine la Fontaine, a place between land and sea!
