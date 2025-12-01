Atelier enfant Oiseaux des jardins Place d’Alzey Josselin

Atelier enfant Oiseaux des jardins

Place d’Alzey Médiathèque Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27 15:00:00

fin : 2025-12-27 17:00:00

Date(s) :

2025-12-27

L’hiver, le jardin est au repos. Mais ne vous méprenez pas, la biodiversité s’active et prépare le printemps !

Konan Le Breton explique aux enfants, accompagnés de leurs famille, la vie des oiseaux pendant la saison froide. Apprenez avec lui à identifier et connaître le mode de vie des différents oiseaux et fabriquez une réserve de nourriture pour les aider à traverser l’hiver ! Réservation obligatoire. A 15h. .

Place d’Alzey Médiathèque Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 6 72 05 81 17

English :

L’événement Atelier enfant Oiseaux des jardins Josselin a été mis à jour le 2025-12-01 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande