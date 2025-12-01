Atelier enfant Oiseaux des jardins Place d’Alzey Josselin
Place d’Alzey Médiathèque Josselin Morbihan
Début : 2025-12-27 15:00:00
fin : 2025-12-27 17:00:00
L’hiver, le jardin est au repos. Mais ne vous méprenez pas, la biodiversité s’active et prépare le printemps !
Konan Le Breton explique aux enfants, accompagnés de leurs famille, la vie des oiseaux pendant la saison froide. Apprenez avec lui à identifier et connaître le mode de vie des différents oiseaux et fabriquez une réserve de nourriture pour les aider à traverser l’hiver ! Réservation obligatoire. A 15h. .
Place d’Alzey Médiathèque Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 6 72 05 81 17
