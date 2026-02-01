Atelier enfant pansage des animaux à l’Éco-Domaine la Fontaine Eco-Domaine la Fontaine Pornic

Atelier enfant pansage des animaux à l’Éco-Domaine la Fontaine

Eco-Domaine la Fontaine Chemin des Noëlles Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 10:00:00

fin : 2026-02-14 11:00:00

Date(s) :

2026-02-14 2026-02-28 2026-03-07

L’Eco Domaine de la Fontaine propose des ateliers tout au long de l’année dans un cadre unique entre terre et mer.

​Venez vivre une expérience enrichissante à la ferme ! C’est l’occasion de prendre soin de vous tout en prenant soin des animaux.

La ferme de l’Eco-Domaine offre de nombreuses rencontres avec les animaux (chevaux, ânes, lapins, moutons, chèvres, cochons, poules ou cochon d’inde). Que ce soit pour vous ou vos enfants, prenez un moment pour vous concentrer sur le bien-être de nos animaux. Sous la supervision de Timothée, le soigneur, vous aurez l’occasion de brosser, câliner, caresser et nourrir les animaux.

À la fin de la séance, une question vous viendra à l’esprit à qui avez-vous vraiment apporté le plus de soins, aux animaux ou à vous-même ? C’est là toute la beauté de la relation avec les animaux.

Venez découvrir par vous-même la puissance de cette interaction.

.

Eco-Domaine la Fontaine Chemin des Noëlles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 07 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Eco Domaine de la Fontaine offers workshops all year round in a unique setting between land and sea.

L’événement Atelier enfant pansage des animaux à l’Éco-Domaine la Fontaine Pornic a été mis à jour le 2026-02-04 par I_OT Pornic