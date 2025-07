ATELIER ENFANT-PARENT SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

ATELIER ENFANT-PARENT SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste samedi 15 novembre 2025.

ATELIER ENFANT-PARENT

SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4bis avenue des châtaigniers Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-15 12:00:00

2025-11-15

Une guitare à la mer

C’est l’histoire d’une fouine qui voudrait vivre comme elle l’entend aller de ferme en ferme, jouer de la musique et vendre des cravates par-ci, par-là. Et si le bonheur c’était de trouver un ami pour jouer de la guitare au coin du feu ? Projection de film suivie d’un atelier.

Inscription à mediation@maisondusavoir65.fr I GRATUIT

mediation@maisondusavoir65.fr

English :

A guitar by the sea

This is the story of a weasel who wants to live the way she wants: going from farm to farm, playing music and selling ties here and there. But what if happiness meant finding a friend to play guitar by the fire? Film screening followed by workshop.

Registration at mediation@maisondusavoir65.fr I FREE

German :

Eine Gitarre am Meer

Dies ist die Geschichte eines Wiesels, das gerne so leben würde, wie es will: von Hof zu Hof ziehen, Musik machen und hier und da Krawatten verkaufen. Und wenn das Glück darin bestünde, einen Freund zu finden, mit dem man am Kaminfeuer Gitarre spielen kann? Filmvorführung mit anschließendem Workshop.

Anmeldung unter mediation@maisondusavoir65.fr I GRATIS

Italiano :

Una chitarra in riva al mare

Questa è la storia di una donnola che vuole vivere la sua vita: andare di fattoria in fattoria, suonare e vendere cravatte qua e là. E se la felicità significasse trovare un amico con cui suonare la chitarra accanto al fuoco? Proiezione del film seguita da un laboratorio.

Iscrizione su mediation@maisondusavoir65.fr I GRATUITO

Espanol :

Una guitarra junto al mar

Esta es la historia de una comadreja que quiere vivir su propia vida: ir de granja en granja, tocar música y vender corbatas aquí y allá. ¿Y si la felicidad significara encontrar un amigo para tocar la guitarra junto al fuego? Proyección de la película seguida de un taller.

Inscripción en mediation@maisondusavoir65.fr I GRATUITA

