Atelier enfant parent sur table Poterie Ma terre Née Ma terre née Marmande
Atelier enfant parent sur table Poterie Ma terre Née Ma terre née Marmande mardi 14 avril 2026.
Atelier enfant parent sur table Poterie Ma terre Née
Ma terre née 51 Rue de la République Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14
fin : 2026-04-14
Date(s) :
2026-04-14 2026-04-25
Le retour des ateliers parent-enfant sur table ! Dans le nouveau local
Le retour des ateliers parent-enfant sur table ! Dans le nouveau local
– mardi 14 avril à 14h (vacances)
– samedi 25 avril à 14h
40€ le binôme avec cuisson et émail.
Plat à récupérer environ 3 semaines après. .
Ma terre née 51 Rue de la République Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 43 61 64
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English : Atelier enfant parent sur table Poterie Ma terre Née
Parent-child workshops back on the table! In the new premises
L’événement Atelier enfant parent sur table Poterie Ma terre Née Marmande a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Val de Garonne