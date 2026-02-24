Atelier enfant Paysage aux mille couleurs Villa du Temps retrouvé Cabourg

Atelier enfant Paysage aux mille couleurs

Villa du Temps retrouvé 15 Avenue du Président Raymond Poincaré Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 14:30:00

fin : 2026-04-13

Date(s) :

2026-04-13

Votre enfant part à la découverte des paysages lumineux de l’impressionnisme et s’initie à un univers où la couleur et la lumière donnent vie aux émotions. Au fil de l’atelier, il explore les ciels changeants, les champs vibrants et les collines baignées de soleil, en expérimentant les nuances, les

Votre enfant part à la découverte des paysages lumineux de l’impressionnisme et s’initie à un univers où la couleur et la lumière donnent vie aux émotions. Au fil de l’atelier, il explore les ciels changeants, les champs vibrants et les collines baignées de soleil, en expérimentant les nuances, les textures et les effets de mouvement qui caractérisent les artistes impressionnistes.

De 4 à 6 ans. .

Villa du Temps retrouvé 15 Avenue du Président Raymond Poincaré Cabourg 14390 Calvados Normandie contact@villadutempsretrouve.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier enfant Paysage aux mille couleurs

Your child will discover the luminous landscapes of Impressionism and be introduced to a world where colour and light bring emotions to life. Over the course of the workshop, they will explore changing skies, vibrant fields and sun-drenched hills, experimenting with nuances, shades and colours.

L’événement Atelier enfant Paysage aux mille couleurs Cabourg a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Cabourg