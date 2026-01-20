Atelier enfant Peinture au sel Andlau
Place de la Mairie Andlau Bas-Rhin
Début : Mercredi 2026-04-15 14:30:00
fin : 2026-04-15 16:30:00
2026-04-15
Expérimentez la peinture au sel
Après une petite présentation de l’exposition Sous l’océan, l’Alsace, cet atelier propose d’expérimenter la peinture au sel pour réaliser des toiles inspirées des paysages et fonds marins des ères géologiques passées. En compagnie de nos médiateurs, déposez l’encre qui révèlera tous ses effets sous l’action du sel. Il suffit alors de dessiner ammonites, trilobites et autres fougères du Jurassique.
Pour les enfants à partir de 7 ans.
English :
Experiment with salt paint
