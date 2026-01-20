Atelier enfant Peinture au sel

Place de la Mairie Andlau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-15 14:30:00

fin : 2026-04-15 16:30:00

Date(s) :

2026-04-15

Expérimentez la peinture au sel

Peinture au sel Atelier enfant

Après une petite présentation de l’exposition Sous l’océan, l’Alsace, cet atelier propose d’expérimenter la peinture au sel pour réaliser des toiles inspirées des paysages et fonds marins des ères géologiques passées. En compagnie de nos médiateurs, déposez l’encre qui révèlera tous ses effets sous l’action du sel. Il suffit alors de dessiner ammonites, trilobites et autres fougères du Jurassique.

Pour les enfants à partir de 7 ans.

Par nos médiateurs .

Place de la Mairie Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 65 24 contact@laseigneurie.alsace

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Experiment with salt paint

L’événement Atelier enfant Peinture au sel Andlau a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de tourisme du pays de Barr