Atelier enfant Peinture préhistorique Musée de Valence Valence

Atelier enfant Peinture préhistorique

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-26

Dans le cadre de Hop Hop Hop ! Le musée en famille.



Glissez-vous dans la peau d’un artiste de la Préhistoire !

.

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr

English :

As part of Hop Hop Hop! Le musée en famille.



Slip into the shoes of a prehistoric artist!

German :

Im Rahmen von Hop Hop Hop! Das Museum für die ganze Familie.



Schlüpfen Sie in die Rolle eines Künstlers aus der Vorgeschichte!

Italiano :

Nell’ambito di Hop Hop Hop! Il museo in famiglia.



Calatevi nei panni di un artista preistorico!

Espanol :

¡En el marco de Hop Hop Hop! El museo en familia.



Métase en la piel de un artista prehistórico

