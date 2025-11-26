Atelier enfant Peinture préhistorique Musée de Valence Valence
Atelier enfant Peinture préhistorique Musée de Valence Valence mercredi 26 novembre 2025.
Atelier enfant Peinture préhistorique
Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-26
fin : 2025-11-26
Date(s) :
2025-11-26
Dans le cadre de Hop Hop Hop ! Le musée en famille.
Glissez-vous dans la peau d’un artiste de la Préhistoire !
.
Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr
English :
As part of Hop Hop Hop! Le musée en famille.
Slip into the shoes of a prehistoric artist!
German :
Im Rahmen von Hop Hop Hop! Das Museum für die ganze Familie.
Schlüpfen Sie in die Rolle eines Künstlers aus der Vorgeschichte!
Italiano :
Nell’ambito di Hop Hop Hop! Il museo in famiglia.
Calatevi nei panni di un artista preistorico!
Espanol :
¡En el marco de Hop Hop Hop! El museo en familia.
Métase en la piel de un artista prehistórico
L’événement Atelier enfant Peinture préhistorique Valence a été mis à jour le 2025-10-13 par Valence Romans Tourisme