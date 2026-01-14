Atelier enfant – Peluche en chaussettes L’Atelier de la Ressourcerie Créative Paris
Atelier enfant – Peluche en chaussettes L’Atelier de la Ressourcerie Créative Paris vendredi 27 février 2026.
Venez transformer une simple chaussette en une peluche toute mignonne !
Choisissez les couleurs, remplissez-les, décorez-les avec des yeux et plein d’accessoires, puis repartez avec votre peluche personnalisée.
– niveau débutant – matériels fournis –
INFOS PRATIQUES
De 6 à 14 ans
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte
Les adultes doivent également s’inscrire (gratuit)
LIEU
L’Atelier de La Ressourcerie Créative, 95 avenue du Général Leclerc, 75014 Paris
HORAIRES
Vendredi 27 février • 14h30 – 17h00
Participez à nos ateliers enfants/parents durant les Vacances Créatives !
Le vendredi 27 février 2026
de 14h30 à 17h00
payant
3 euros.
Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 14 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-27T15:30:00+01:00
fin : 2026-02-27T18:00:00+01:00
Date(s) : 2026-02-27T14:30:00+02:00_2026-02-27T17:00:00+02:00
L’Atelier de la Ressourcerie Créative 95, avenue du Général Leclerc 75014 Paris
https://www.laressourceriecreative.com/les-ateliers-vacances-creatives +33619288709 contact@laressourceriecreative.com https://www.facebook.com/laressourceriecreative https://www.facebook.com/laressourceriecreative
Afficher la carte du lieu L’Atelier de la Ressourcerie Créative et trouvez le meilleur itinéraire