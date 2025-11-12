Atelier enfant Percer la lumière Musée de Valence Valence

Atelier enfant Percer la lumière Musée de Valence Valence mercredi 12 novembre 2025.

Atelier enfant Percer la lumière

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Début : 2025-11-12

fin : 2025-11-12

2025-11-12

Dans le cadre de Hop Hop Hop ! Le musée en famille.



À travers le noir, la couleur apparaît. Sur un fond noir, créez des motifs colorés et originaux, empruntés aux collections du musée.

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr

English :

As part of Hop Hop Hop! Le musée en famille.



Through black, color appears. On a black background, create colorful, original motifs borrowed from the museum’s collections.

German :

Im Rahmen von Hop Hop Hop! Das Museum für die ganze Familie.



Durch das Schwarz erscheint die Farbe. Erstellen Sie auf einem schwarzen Hintergrund bunte und originelle Muster, die den Sammlungen des Museums entlehnt sind.

Italiano :

Nell’ambito di Hop Hop Hop! Il museo in famiglia.



Attraverso il nero, appare il colore. Su uno sfondo nero, create disegni colorati e originali presi in prestito dalle collezioni del museo.

Espanol :

¡En el marco de Hop Hop Hop! El museo en familia.



A través del negro, aparece el color. Sobre un fondo negro, crea diseños coloridos y originales tomados de las colecciones del museo.

