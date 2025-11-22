Atelier enfant petit bâtisseur place de la Poste Montmeyran

Atelier enfant petit bâtisseur place de la Poste Montmeyran samedi 22 novembre 2025.

Atelier enfant petit bâtisseur

place de la Poste Dans l’annexe de la salle des fêtes Montmeyran Drôme

Tarif : 6 – 6 – 8 EUR

adulte accompagnant gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 14:30:00

fin : 2025-11-22 14:30:00

Date(s) :

2025-11-22

Aiguise ton œil d’architecte et décode la composition des bâtiments qui t’entourent ont-ils des étages ? Ont-ils la même taille ? Vois-tu des portes et des fenêtres ? Sont-ils tous en pierre ? Peut-on entrer à l’intérieur ?

.

place de la Poste Dans l’annexe de la salle des fêtes Montmeyran 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

Sharpen your architectural eye and decipher the composition of the buildings around you: do they have storeys? Are they the same size? Do they have doors and windows? Are they all made of stone? Can you get inside?

German :

Schärfe dein architektonisches Auge und entschlüssele die Zusammensetzung der Gebäude um dich herum: Haben sie Stockwerke? Sind sie gleich groß? Siehst du Türen und Fenster? Sind sie alle aus Stein? Kann man das Innere betreten?

Italiano :

Aguzzate il vostro occhio architettonico e decifrate la composizione degli edifici intorno a voi: hanno piani? Hanno la stessa dimensione? Hanno porte e finestre? Sono tutti in pietra? Si può entrare all’interno?

Espanol :

Afina tu ojo arquitectónico y descifra la composición de los edificios que te rodean: ¿tienen plantas? ¿Tienen el mismo tamaño? ¿Tienen puertas y ventanas? ¿Son todos de piedra? ¿Se puede entrar en ellos?

L’événement Atelier enfant petit bâtisseur Montmeyran a été mis à jour le 2025-09-11 par Valence Romans Tourisme