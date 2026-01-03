Atelier ENFANT Pop-up d’amour pour mamie (7 à 12 ans) Val-de-Moder

Atelier ENFANT Pop-up d’amour pour mamie (7 à 12 ans)

24 rue du Dr Albert Schweitzer Val-de-Moder Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-02-19 15:00:00

fin : 2026-02-19 17:00:00

Date(s) :

2026-02-19

À l’occasion de la fête des grand-mères, les enfants sont invités à laisser parler leur créativité pour réaliser une carte pop-up pleine de surprises, guidés par Carole.

Armés de ciseaux, de colle, de papiers colorés et surtout de leur imagination, ils créeront une carte débordante d’amour, avant de lui donner vie grâce à la technique du pop-up pliages, découpes et mécanismes simples permettront aux formes et aux messages de surgir à l’ouverture de la carte.

Un atelier ludique et créatif, idéal pour apprendre en s’amusant et repartir avec un cadeau unique, fait main, à offrir avec fierté à sa grand-mère. .

24 rue du Dr Albert Schweitzer Val-de-Moder 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 07 80 05 musee@commune-valdemoder.fr

