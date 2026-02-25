Atelier enfant, Portrait à la manière de Picasso Place Jeanne D’Arc Vic-sur-Seille

Atelier enfant, Portrait à la manière de Picasso

Place Jeanne D’Arc Musée Départemental Georges de La Tour Vic-sur-Seille Moselle

Début : Mercredi Mercredi 2026-03-11 10:30:00

fin : 2026-03-11 11:30:00

2026-03-11

Un portrait à la manière de Pablo Picasso. A la découverte du Cubisme Des yeux, un nez, une bouche à la forme étonnante. De quoi voir le monde différemment.

Enfants de 4 à 7 ans. Sur réservation.Enfants

Place Jeanne D’Arc Musée Départemental Georges de La Tour Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 78 05 30 mgdlt@moselle.fr

English :

A portrait in the style of Pablo Picasso. Discover Cubism: eyes, nose and mouth in surprising shapes. See the world differently.

Children aged 4 to 7. Reservations required.

