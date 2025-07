Atelier enfant « Qui fait quoi? » Petit-Caux

Atelier enfant « Qui fait quoi? » Petit-Caux mardi 29 juillet 2025.

Atelier enfant « Qui fait quoi? »

3 Rue de l’Ancienne Foire Petit-Caux Seine-Maritime

Début : 2025-07-29 10:00:00

fin : 2025-08-12 11:00:00

2025-07-29 2025-08-05 2025-08-12 2025-08-19 2025-08-26

Après avoir découvert l’exposition temporaire « Les vitrines orphelines La France sillonnée par Franck Delautre », tente d’associer sous forme de jeu un métier avec un objet qui le représente.

Pour les 3-6 ans durée 1H 8 participants

3 Rue de l’Ancienne Foire Petit-Caux 76370 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 31 61 mhvq@mairie-petit-caux.fr

English : Atelier enfant « Qui fait quoi? »

After discovering the temporary exhibition « Les vitrines orphelines La France sillonnée par Franck Delautre », try to associate a trade with an object representing it.

For 3-6 year-olds ? duration 1H 8 participants

German :

Nachdem du die Sonderausstellung « Les vitrines orphelines La France sillonnée par Franck Delautre » gesehen hast, versuche, in Form eines Spiels einen Beruf mit einem Gegenstand zu verbinden, der ihn repräsentiert.

Für 3- bis 6-Jährige ? Dauer 1 Std. 8 Teilnehmer

Italiano :

Dopo aver scoperto la mostra temporanea « Les vitrines orphelines La France sillonnée par Franck Delautre », provate ad associare un mestiere a un oggetto che lo rappresenta sotto forma di gioco.

Per bambini da 3 a 6 anni? Durata 1 ora 8 partecipanti

Espanol :

Tras descubrir la exposición temporal « Les vitrines orphelines La France sillonnée par Franck Delautre », intente asociar un oficio a un objeto que lo represente en forma de juego.

Para niños de 3 a 6 años ? duración 1 hora 8 participantes

