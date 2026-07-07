Atelier enfant : Ranger les fichiers dans un ordinateur EPN Pont-l’Évêque
mercredi 18 novembre 2026 · EPN · Pont-l'Évêque
Informations pratiques
Pont-l’Évêque
Atelier enfant : Ranger les fichiers dans un ordinateur
EPN 2 Place du Maréchal Foch Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 14:00:00
fin : 2026-11-18 15:00:00
Date(s) :
2026-11-18
Atelier enfant : Ranger les fichiers dans un ordinateur
Atelier enfant : Ranger les fichiers dans un ordinateur .
EPN 2 Place du Maréchal Foch Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 94 49 epn@pontleveque.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier enfant : Ranger les fichiers dans un ordinateur
Children’s workshop: Organising files on a computer
L’événement Atelier enfant : Ranger les fichiers dans un ordinateur Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Terre d’Auge Tourisme
À voir aussi à Pont-l'Évêque (Calvados)
- Poésie musicale avec l’ensemble Quartier Libre Librairie La Distillerie Pont-l’Évêque 18 septembre 2026
- Salon du bien-être Place Foch Pont-l’Évêque 19 septembre 2026
- Visite apéritive de Pont-l’Évêque Office de Tourisme Terre d’Auge Pont-l’Évêque 19 septembre 2026
- Journées européennes du patrimoine Visite guidée de la distillerie Christian Drouin N°1895 route de Trouville Pont-l’Évêque 19 septembre 2026
- Visite guidée de Pont-l’Évêque, Office de tourisme Terre d’Auge, Pont-l’Évêque 19 septembre 2026