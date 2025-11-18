Atelier enfant – Salle de bal Musée Hector-Berlioz La Côte-Saint-André

Atelier enfant – Salle de bal Lundi 29 décembre, 10h15 Musée Hector-Berlioz Isère

6€/enfant | Sur réservation

Les créateurs en herbe donnent vie à deux personnages en papier, Hector et son épouse Harriet, prêts à virevolter sur un vinyle transformé en parquet de bal scintillant. Ils créent un décor féérique : dorures, mobiliers, rideaux, lustres avant de repartir avec un univers miniature à jouer sans modération.

Animé par Laurence Matesa, plasticienne

Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 20 24 88

Donnez vie à la scène du Bal entre Hector et Harriet grâce à des personnages et des décors de papier. atelier Bal

