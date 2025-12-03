Atelier enfant Sapin en tricotin Espace Culturel et de Congrès Beauséjour Châtelaillon-Plage
Atelier enfant Sapin en tricotin Espace Culturel et de Congrès Beauséjour Châtelaillon-Plage mercredi 3 décembre 2025.
Atelier enfant Sapin en tricotin
Espace Culturel et de Congrès Beauséjour 51, boulevard de la République Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-12-03 14:00:00
fin : 2025-12-03 17:00:00
2025-12-03
Atelier créatif et ludique de tricotin pour préparer Noël pour les enfants à partir de 7 ans à Beauséjour !
Espace Culturel et de Congrès Beauséjour 51, boulevard de la République Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 49 72
English :
Creative workshop to prepare for Christmas for children aged 7 and over in Beauséjour!
German :
Kreativer Workshop zur Weihnachtsvorbereitung für Kinder ab 7 Jahren in Beauséjour!
Italiano :
Laboratorio di maglia creativo e divertente per preparare il Natale per i bambini dai 7 anni in su al Beauséjour!
Espanol :
¡Taller creativo de preparación para la Navidad para niños a partir de 7 años en Beauséjour!
