Atelier enfant Sapin en tricotin Espace Culturel et de Congrès Beauséjour Châtelaillon-Plage

Atelier enfant Sapin en tricotin

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-12-03 14:00:00

fin : 2025-12-03 17:00:00

2025-12-03

Atelier créatif et ludique de tricotin pour préparer Noël pour les enfants à partir de 7 ans à Beauséjour !

Espace Culturel et de Congrès Beauséjour 51, boulevard de la République Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 49 72

English :

Creative workshop to prepare for Christmas for children aged 7 and over in Beauséjour!

German :

Kreativer Workshop zur Weihnachtsvorbereitung für Kinder ab 7 Jahren in Beauséjour!

Italiano :

Laboratorio di maglia creativo e divertente per preparare il Natale per i bambini dai 7 anni in su al Beauséjour!

Espanol :

¡Taller creativo de preparación para la Navidad para niños a partir de 7 años en Beauséjour!

