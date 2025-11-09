Atelier enfant Sculpture de papier Musée de Valence Valence

Atelier enfant Sculpture de papier Musée de Valence Valence dimanche 9 novembre 2025.

Atelier enfant Sculpture de papier

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Dans le cadre de Hop Hop Hop ! Le musée en famille.

Dans cet atelier, on joue avec les lettres ! Elles deviennent de véritables objets de papier, prennent du volume, et se muent en sculptures.

.

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr

English :

As part of Hop Hop Hop! Family Museum.

This workshop is all about playing with letters! They become real paper objects, taking on volume and transforming into sculptures.

German :

Im Rahmen von Hop Hop Hop! Das Museum mit der ganzen Familie.

In diesem Workshop wird mit Buchstaben gespielt! Sie werden zu echten Papierobjekten, nehmen an Volumen zu und verwandeln sich in Skulpturen.

Italiano :

Nell’ambito di Hop Hop Hop! Il museo delle famiglie.

Questo laboratorio consiste nel giocare con le lettere! Le lettere diventano veri e propri oggetti di carta, prendono volume e si trasformano in sculture.

Espanol :

¡En el marco de Hop Hop Hop! El museo de la familia.

En este taller se juega con las letras Se convierten en verdaderos objetos de papel, toman volumen y se transforman en esculturas.

L’événement Atelier enfant Sculpture de papier Valence a été mis à jour le 2025-10-13 par Valence Romans Tourisme