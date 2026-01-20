Atelier enfant sonorisation Chantons ensemble Médiathèque La Passerelle Bourg-lès-Valence

Atelier enfant sonorisation Chantons ensemble

Médiathèque La Passerelle 1 place des Rencontres Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 15:30:00

fin : 2026-02-10 17:00:00

Date(s) :

2026-02-10 2026-02-11

Rejoins-nous pour chanter et nous aider à mettre en voix les comptines de l’exposition.

.

Médiathèque La Passerelle 1 place des Rencontres Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 44 65 mediatheque.lapasserelle@valenceromansagglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us to sing and help us put the nursery rhymes in the exhibition into words.

L’événement Atelier enfant sonorisation Chantons ensemble Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-01-20 par Valence Romans Tourisme