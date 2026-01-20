Atelier enfant sonorisation Chantons ensemble Médiathèque La Passerelle Bourg-lès-Valence
Atelier enfant sonorisation Chantons ensemble
Médiathèque La Passerelle 1 place des Rencontres Bourg-lès-Valence Drôme
Début : 2026-02-10 15:30:00
fin : 2026-02-10 17:00:00
2026-02-10 2026-02-11
Rejoins-nous pour chanter et nous aider à mettre en voix les comptines de l’exposition.
Médiathèque La Passerelle 1 place des Rencontres Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 44 65 mediatheque.lapasserelle@valenceromansagglo.fr
English :
Join us to sing and help us put the nursery rhymes in the exhibition into words.
