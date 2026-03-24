Atelier enfant spécial fête de Pâques L’atelier d’Amandine Saint-Gervais-en-Vallière
Atelier enfant spécial fête de Pâques L’atelier d’Amandine Saint-Gervais-en-Vallière samedi 4 avril 2026.
Atelier enfant spécial fête de Pâques
L’atelier d’Amandine 2 Impasse du Château Saint-Gervais-en-Vallière Saône-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 14:30:00
fin : 2026-04-04 16:30:00
Date(s) :
2026-04-04
L’atelier d’Amandine ouvre ses portes pour un atelier enfants Samedi 4 avril, spécial Pâques Chaque enfant repart avec sa création, goûter et matériel inclus. Sur inscriptions. .
L’atelier d’Amandine 2 Impasse du Château Saint-Gervais-en-Vallière 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 92 94 05 amandine.couture7@outlook.fr
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English : Atelier enfant spécial fête de Pâques
L’événement Atelier enfant spécial fête de Pâques Saint-Gervais-en-Vallière a été mis à jour le 2026-03-24 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III