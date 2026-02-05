Atelier enfant Sur la piste des créatures fantastiques ! VAH Hôtel de ville Fontenay-le-Comte

Atelier enfant Sur la piste des créatures fantastiques ! VAH

Organisé par la ville d’Art et d’Histoire

Dans les rues de la ville se cachent tritons, sirènes, gargouilles et bien d’autres créatures étonnantes… A l’issue de la balade, libère ton imagination et invente ton propre être fantastique en utilisant la technique du quilling (papier roulé).

Atelier à destination des 8-12 ans et de leur famille. Le tarif est de 5€ par enfant.

Hôtel de ville 9 Rue Georges Clémenceau Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

Organized by the City of Art and History

