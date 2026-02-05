Atelier enfant Sur la piste des créatures fantastiques ! VAH Hôtel de ville Fontenay-le-Comte
Atelier enfant Sur la piste des créatures fantastiques ! VAH
Hôtel de ville 9 Rue Georges Clémenceau Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2026-04-09 10:30:00
fin : 2026-04-09 12:00:00
2026-04-09
Organisé par la ville d’Art et d’Histoire
Dans les rues de la ville se cachent tritons, sirènes, gargouilles et bien d’autres créatures étonnantes… A l’issue de la balade, libère ton imagination et invente ton propre être fantastique en utilisant la technique du quilling (papier roulé).
Atelier à destination des 8-12 ans et de leur famille. Le tarif est de 5€ par enfant.
Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme Vendée Grand Sud, Place de Verdun, tourisme@vendeegrandsud.fr
02 51 69 44 99 .
Hôtel de ville 9 Rue Georges Clémenceau Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr
English :
Organized by the City of Art and History
