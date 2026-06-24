Date et horaire de début et de fin : 2026-07-11 10:30 – 11:30

Gratuit : oui Gratuit – Sur inscription Jeune Public, En famille – Age minimum : 6 et Age maximum : 12

Savez-vous reconnaître les traces laissées par les animaux ?Sur le site naturel de Pierre Aiguë, au bord du lac de Grand Lieu, les enfants partent à la découverte des empreintes : pattes, griffes, formes… autant d’indices pour apprendre à observer et comprendre la présence des animaux.Après ce temps d’exploration, chacun réalise son propre moulage d’empreinte en argile et repart avec sa création. Un atelier ludique pour jouer les petits explorateurs et découvrir la nature autrement ! INFOS PRATIQUES• Samedis 11 juillet et 29 août à 10h30• À partir de 6 ans / Durée : 1h• Gratuit – Sur inscription au 07 64 47 76 59 ou en ligne sur www.saint-aignan-grandlieu.fr• En partenariat avec Faunalis

Site de Pierre Aiguë 44860

https://www.saint-aignan-grandlieu.fr/fonctionnalites/agenda-133/atelier-enfant-sur-les-traces-des-animaux-5014.html?cHash=c03279db831ded3e7abf89d96cef5afd



Afficher la carte du lieu Site de Pierre Aiguë et trouvez le meilleur itinéraire

